У сфері бізнесу задіяна майже 61 тисяча осіб

На початок липня 2021 року в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебували на обліку 60543 основних платники податків. Значна частина з них приватні підприємці — 35999 осіб.

Трохи менше було на обліку юридичних осіб — 24544 суб’єкти господарювання. Порівняно з торішнім першим півріччям підприємців побільшало на 920 осіб та додалося 707 підприємств і філій.

Лише у червні власну справу розпочали 605 платників податків, з яких 516 підприємців та 89 юридичних осіб. Припинили діяльність упродовж цього часу 384 суб’єкти господарювання, з них 84 юридичні особи та 300 приватних підприємців.

Варто нагадати, що електронні форми документів для реєстрації платників податків розміщені на сайті Державної податкової служби за посиланням: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/elektronni-formi-dokumentiv/reestratsiya-ta-oblik-platnikiv/.

До того ж для представників бізнесу та громадян доступні ряд податкових сервісів в електронному кабінеті платника (https://cabinet.tax.gov.ua). Тут можна скористатися такими онлайнпослугами: листування з ДПС, формування запитів, укладення договору про визнання електронних документів, ведення і подання звітності, декларування доходів, отримання довідок і витягів, замовлення реєстраційного номеру облікової картки платника податків, внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб, перегляд і друк бланків податкової звітності та багато іншого.

Податківці акцентують увагу на тому, що вхід до приватної частини електронного кабінету здійснюється за допомогою сертифіката електронного цифрового підпису, який можна безкоштовно отримати у Центрі обслуговування платників Тернопільської ДПС (сектор реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області