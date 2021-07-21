Завжди віддавайтеся сповна

Під час другого дня змагань на Кубок Федерації каное Тернопільщини учасники стартів узяли участь у всеукраїнському масовому проєкті для дітей та молоді «OlympicLab» за модулем «Чат з чемпіонами та навички лідерства». У гості до юних веслувальників завітала бронзова призерка чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное Іванна Дяченко.

Відома спортсменка насамперед зробила акцент на тому, яку важливу роль у життя кожного атлета відіграє підтримка тренерів, батьків, друзів. «Відпрацьовуйте кожен заплив на 100 відсотків. Адже ваш результат залежить тільки від вас самих, працюйте від самого старту до фінішу. Коли фінішуєте першими на дистанції, то всі ваші зусилля повністю виправдаються. Не бійтеся втомитися і не здавайтеся» — зазначила Іванна Дяченко.

На завершення студентка Західноукраїнського національного університету побажала своїм юним колегам успіхів у досягненні мети та спортивних звершень.

На фото: під час зустрічі на водній арені «Тернопіль». У центрі — Іванна ДЯЧЕНКО.

Фото з архіву місцевого осередку НОК України в Тернопільській області