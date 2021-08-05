Бережанці — чемпіони

Першого серпневого дня у Великих Гаях фінішував організований районною радою ФСТ «Колос» чемпіонат Тернопільського району з волейболу серед чоловічих аматорських команд. У тритижневому марафоні за коловою системою в три тури взяли участь колективи територіальних громад з Ілавчого, Іванівки, Зборова, Великих Гаїв, Великих Бірок, Бережан, Великої Березовиці й аматори з «Динамо».

Уже після другого туру, як розповів голова районної ради «Колоса» Іван Кульбіцький, визначилися фаворити — прихильники гри над сіткою з Бережан і динамівці. А в третьому з’ясувалося й ім’я команди, яка стала бронзовим призером. Молодий колектив з Ілавчого зміг довести свою перевагу над волейболістами з Іванівки, Великої Березовиці і Козової.

Фаворити ж чемпіонату зустрілися між собою минулої неділі на майданчику Великих Гаїв у передостанній зустрічі турніру. Досвідчені бережанці перемогли «Динамо» з рахунком 2:0.

Лауреати нагороджені кубками, медалями і грамотами районної ради «Колоса». Грамотами нагороджені і їхні наставники Ігор Чорний, Іван Миськів та Ігор Маціковський. Кращими гравцями вирішальних баталій організатори визнали бережанця Олександра Забутнього та Артема Калину з «Динамо».

Попереду в сільських фізкультурників — спартакіада «Краща спортивна громада Тернопільського району», присвячена 30-й річниці Незалежності України. Її учасники визначать найсильніших у волейболі, мініфутболі, перетягуванні линви, армспорті, шашках, настільному тенісі та легкоатлетичній естафеті серед жінок. Змагання відбудуться в неділю, 15 серпня, на стадіоні у Великих Гаях.

На фото: чемпіони Тернопільського району серед чоловічих аматорських команд — волейболісти з Бережан.

Фото з архіву організаторів