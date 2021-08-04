Двоє — чемпіони

Наприкінці минулого тижня в Дніпрі визначилися лауреати чемпіонату України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. За нагороди сперечалася понад сотня атлетів з багатьох областей нашої держави.

Серед них — і четверо вихованців тернопільського регіонального центру «Інваспорт». Двом із них виявилося під силу піднятися на п’єдестал пошани. Причому в суперечці жінок учениці обласного навчально-реабілітаційного центру, уродженці Ланівців Катерині Кухарчук це вдалося зробити двічі. Спочатку удостоїлася «бронзи» у ваговій категорії до 55-ти кілограмів за підсумками турніру дорослих. А під час баталій юніорок їй взагалі не було рівних. У жимі штанги лежачи, зафіксувавши снаряд вагою 61 кілограм, уперше виконала норматив кандидатки в майстри спорту.

Привітаймо з чемпіонським титулом і тернопільця Едуарда Каськіва, який змагався у ваговій категорії до 97-ми кілограмів. Варто також відзначити Тараса Дигідя і Володимира Чайковського, які завершили змагання відповідно на п’ятому і дев’ятому місцях у своїх вагових категоріях.

Тернопільські богатирі тренуються під керівництвом Віктора та Олега Юзчишиних.

На фото: Катерина КУХАРЧУК разом з одним зі своїх наставників Віктором ЮЗЧИШИНИМ після церемонії нагородження.

Фото з архіву центру