Форма розрахунку для подання податковими агентами за минулі періоди

Відповідно до підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України (ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, до контрольного органу за основним місцем обліку. На це звернули увагу в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Такий розрахунок подається лише при нарахуванні сум зазначених доходів платнику податку — фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

Форма та порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773).

Відповідно до підпункту 9 пункту 9 розділу V згаданого порядку якщо розрахунок не подавався за попередній звітний (податковий) період, платник податків зобов’язаний подати розрахунок у поточному звітному (податковому) періоді за формою, що діє на день подання такого розрахунку.

Враховуючи сказане, якщо податковий агент розрахунок не подавав за попередні звітні (податкові) періоди, в тому числі до першого січня 2021 року, то він зобов’язаний подати розрахунок у поточному звітному (податковому) періоді за формою, що діє на день подання такого розрахунку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області