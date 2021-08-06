Із 1 серпня аграріям повернуто ставку ПДВ 20 відсотків

Із першого серпня 2021 року відновлюється ставка податку на додану вартість 20 відсотків для постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі), 0104 10 (вівці живі), 0401 (в частині молока незбираного), 1002 (жито), 1004 (овес), 1204 00 (насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене), 1207 (насіння та плоди інших олійних культур, подрiбненi або неподрiбненi), 1212 91 (цукрові буряки) (у період з першого березня по 31 липня 2021 року включно до таких операцій застосовувалася ставка ПДВ 14 відсотків). Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Таке збільшення ставки передбачене Законом України від першого липня 2021 року за номером 1600-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції»

До операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за кодами згідно з УКТ ЗЕД 1001 (пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), 1003 (ячмінь), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби, подрiбненi або неподрiбненi), 1205 (насіння свиріпи або ріпаку, подрiбнене або неподрiбнене), 1206 00 (насіння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене), і надалі застосовується ставка податку 14 відсотків, яка діє починаючи з першого березня 2021 року.

Про окремі особливості оподаткування ПДВ (у тому числі нарахування та коригування податкових зобов’язань з ПДВ) більш детально про це йдеться в листі ДПС України від 4 серпня 2021 року за номером 17820/7/99-00-21-03-02-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області