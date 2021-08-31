На Тернопільщині популярний малий бізнес

Станом на початок серпня цього року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебувало 60912 основних платників податків. Майже 60 відсотків із них (36329 осіб) — приватні підприємці.

Решта платників є юридичними особами – 24583. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість підприємців зросла на 1158, а також додалося 616 юридичних осіб.

Упродовж липня 2021 року взято на облік 674 платники податків. Серед них 71 юридична особа та 603 підприємців. Припинили діяльність у цьому ж періоді 312 суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: 38 юридичних осіб та 274 фізичних осіб-підприємців.

У Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків зареєстровано 1073890 фізичних осіб, а також 4503 іноземці. Проте 4767 осіб відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера. Загалом цього року зареєстровано 8005 фізичних осіб та 225 іноземців, а також 18102 зміни реєстраційних даних, які надійшли до державного реєстру.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області