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Понад 106 мільйонів гривень податку на нерухомість

17.08.202117.08.2021Автор Богдан Дікальчук
Понад 106 мільйонів гривень податку на нерухомість

За сім місяців 2021 року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 106 мільйонів 362,7 тисячі гривень податку на нерухоме майно. За словами заступника начальника головного управління ДПС в області Петра Якимчука, це на 32,5 мільйона більше, ніж за аналогічний торішній період.

Зокрема, юридичні особи сплатили майже 69,6 мільйона гривень, а фізичні особи — власники нерухомості, перерахували 36,7 мільйона гривень цього податку.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової або нежитлової нерухомості. Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток.

При цьому пільгові розміри майна для фізичних осіб, на які не застосовується ставка податку, становлять для квартири чи декількох квартир незалежно від їх кількості — 60 квадратних метрів; для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — 120 квадратних метрів; для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — 180 квадратних метрів.

Ставки податку встановлюються органами місцевого самоврядування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області