Ростемо ж ми, гей!

У Харкові завершилися фінальні поєдинки чемпіонату України з боксу серед молоді пам’яті заслуженого тренера України Б. К. Андреєва. Чотирьом вихованцям обласної організації Федерації боксу України, які захищали честь збірної Тернопільщини, вдалося завоювати дві медалі.

До того ж двоє з них зупинилися за крок від п’єдесталу. Четверті місця в своїх вагових категоріях посіли підопічний Руслана Фірмана Назар Чеверда і Микола Загородний, яким опікується Володимир Шнуровський.

Натомість двом іншим вистачило майстерності, аби піднятися на такий бажаний подіум. Для цього синові Володимира Шнуровського Ярославові Шнуровському довелося в напруженому і, як мінімум, рівному півфінальному поєдинку здолати набагато авторитетнішого місцевого боксера, який є чемпіоном Європи, здолати свого конкурента. Тож цілком заслужена бронзова медаль у вихованця обласної ШВСМ, який тренується в Палаці спорту під керівництвом свого батька.

Справжнім відкриттям турніру став іще один підопічний Володимира Шнуровського Володимир Куліковський. Здолавши всіх конкурентів у своїй ваговій категорії, вихованець відділення боксу Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби не тільки заслужив чемпіонський титул, а й виконав норматив майстра спорту. Наставник тернопільських лауреатів Володимир Шнуровський після повернення додому повідоми, що найближчим часом Володимир з Ярославом у складі збірної України розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи, який у жовтні відбудеться в чорногорському місті Будві.

На фото: під час церемонії нагородження. На верхній сходинці п’єдесталу Володимир КУЛІКОВСЬКИЙ разом зі своїм наставником Володимиром ШНУРОВСЬКИМ.

Фото з архіву В. ШНУРОВСЬКОГО.