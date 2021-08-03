Щорічне підтвердження пільг не потрібне

Відповідно до пункту 287.2 статті 287 Податкового кодексу України (ПКУ) облік фізичних осіб — платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контрольними органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до першого травня. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 285.1 статті 285 ПКУ базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Підпунктом 17.1.4 пункту 17.1 статті 17 ПКУ передбачено, що платник податків має право користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому ПКУ.

Перелік категорій фізичних осіб — власників земельних ділянок, які звільняються від сплати земельного податку, визначено в пункті 281.1 статті 281 ПКУ.

Звільнення від сплати земельного податку, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання в межах граничних норм, встановлених у пункті 281.2 статті 281 ПКУ.

Також пунктом 281.3 статті 281 ПКУ визначено, що від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Згідно з пунктом 281.4 статті 281 ПКУ, якщо фізична особа, визначена в пункті 281.1 статті 281 ПКУ, станом на перше січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, визначених пунктом 281.2 статті 282 ПКУ, така особа до першого травня поточного року подає письмову заяву в довільній формі до контрольного органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою, яка станом на перше січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування пільги після першого травня поточного року, пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

Відповідно до пункту 281.5 статті 281 ПКУ, якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року та/або фізична особа, визначена в пункті 281.1 статті 281 ПКУ, набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контрольного органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом тридцяти календарних днів із дня набуття такого права на пільгу та/або права власності.

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з урахуванням вимог пункту 284.2 статті 284 ПКУ та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі недотримання фізичною особою вимог першого абзацу пункту 281.5 статті 281 ПКУ пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

Враховуючи сказане, фізична особа — власник земельної ділянки або декількох земельних ділянок одного виду використання, яка належить до пільгових категорій, звільняється від сплати земельного податку за умови подання нею заяви про застосування пільги разом з документами, що посвідчують її право на пільгу. При цьому нормами ПКУ не визначено для фізичної особи обов’язку щорічного подання контрольному органу заяви про застосування пільги зі сплати земельного податку та документів, які підтверджують її право на таку пільгу. Тобто платник податків подає до контрольного органу документи про застосування пільги тільки у разі наявності змін у володінні земельними ділянками.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області