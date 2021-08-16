Софія Яцькова — віцечемпіонка світу!

У польському Селюеві минулої неділі завершився третій чемпіонат світу з пляжного волейболу серед спортсменів із порушеннями слуху. Серед тих, хто забезпечив абсолютний тріумф дефлімпійській збірній України, була і вихованка тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт», підопічна Петра Ніколюка Софія Яцькова.

У турнірі жінок узяли участь дванадцять команд, серед яких і два дуети наших співвітчизниць. Саме два колективи з України й удостоїлися права посперечатися у вирішальному фінальному матчі за титул чемпіонок світу. Омріяний трофей дістався чемпіонці Дефлімпійських ігор Анні Затилкіній і вціечемпіонці ігор Юлії Черненко. А наша землячка Софія Яцькова у парі з іншою чемпіонкою Дефлімпійських ігор, киянкою Юлією Ярошевською удостоєні відзнак за друге місце.

Чемпіоном світу з пляжного волейболу стала і чоловіча збірна України в складі Олександра Полторацького і Миколи Цапленка.

На фото: на другій сходинці п’єдесталу пошани — Софія ЯЦЬКОВА та Юлія ЯРОШЕВСЬКА.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»