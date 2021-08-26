Сплатили понад 1,3 мільйона гривень транспортного податку

Із початку 2021 року власники легкових автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Тернопільської області 1,3 мільйона гривень транспортного податку. Із загальної суми 943,6 тисячі гривень сплатили юридичні особи, фізичні особи — власники елітних автівок перерахували 374 тисячі гривень для територіальних громад краю.

Варто пам’ятати, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року. Ставка транспортного податку становить із розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, який є об’єктом оподаткування.

Сплачується транспортний податок за місцем реєстрації автомобіля:

— фізичними особами впродовж шістдесяти днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення;

— юридичними особами — авансовими внесками щоквартально до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Податківці також звернули увагу на те, що платники податків, які мають електронний цифровий підпис, можуть сплатити транспортний податок за допомогою електронного кабінету платника. Вхід до кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, або через офіційний вебпортал ДПС України (tax.gov.ua).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області