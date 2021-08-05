Удачі, землячки!

У Скадовську Херсонської області сьогодні розпочалися традиційні всеукраїнські змагання сільського товариства «Колос» з волейболу серед дівчат позашкільних навчальних закладів спортивного профілю 2006 року народження та молодших під девізом «Хто ти, майбутній олімпійцю?» Протягом трьох змагальних днів за перемогу сперечатимуться одинадцять команд юних прихильниць гри над сіткою з багатьох куточків нашої держави.

Честь тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос» захищають юні волейболістки з Ланівців, які займаються під керівництвом Наталі Вишневської. У груповому турнір їм доведеться помірятися силами з конкурентками з Чернігівської і Полтавської областей.

Фото з архіву обласної територіальної організації «Колоса»