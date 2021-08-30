Виборола титул віцечемпіонки світової першості

У польському Любліні завершився чемпіонат світу з легкої атлетики серед спортсменів із порушеннями слуху. За нагороди стартів сперечалися 330 атлетів із 41-ї країни планети.

Серед інших честь національної дефлімпійської збірної України захищала і вихованка тернопільських центру та ДЮСШ «Інваспорт», майстриня спорту Руслана Муравська. До честі, наша землячка не підвела сподівань своїх прихильників і наставника, заслуженого тренера України Михайла Васірука. У секторі для стрибків у висоту підкорила планку на висоті 167 сантиметрів. Цього результату виявилося достатньо для того, аби завоювати друге місце і стати віцечемпіонкою світової першості.

На фото: Руслана МУРАВСЬКА — срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики в стрибках у висоту серед спортсменок із порушеннями слуху.

Фото з архіву центру