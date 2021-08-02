З допомогою «Е-повернення» платники податків отримали понад 40 мільйонів гривень

На початок серпня 2021 року головним управлінням ДПС у Тернопільській області сформовано 2806 електронних висновків щодо повернення помилково або надміру сплачених коштів. Відтак платникам повернули 40,3 мільйона гривень.

Варто мати на увазі, що електронний сервіс «Е-повернення» суттєво спрощує процедуру повернення помилково та/або надміру сплачених платежів. Адже платники податків мають змогу дистанційно подати заяву на повернення коштів через електронний кабінет у «три кліки», при чому у режимі — 24/7.

Для цього в головному меню електронного кабінету в розділі «Заяви, запити для отримання інформації» потрібно вибрати форму заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені (J1302001 — для юридичних осіб або F1302001 — для фізичних осіб). Після заповнення необхідних реквізитів документ треба зберегти, підписати та відправити.

Також варто пам’ятати, що повернення помилково та/або надміру сплачених коштів можливе лише впродовж 1095 днів від дати їх сплати й за умови, що в такого платниками немає податкового боргу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області