Через «Е-повернення» платники Тернопільщини отримали майже 46,6 мільйона гривень

Головним управлінням ДПС у Тернопільській області на початок вересня 2021 року сформовано 3200 електронних висновків щодо повернення помилково або надміру сплачених коштів. Тож майже 46,6 мільйона гривень повернули платникам.

Це стало можливим завдяки електронному сервісу «Е-повернення», який суттєво спрощує процедуру повернення помилково та/або надміру сплачених платежів. Адже платники податків мають змогу дистанційно подати заяву на повернення коштів через електронний кабінет у «три кліки», причому в режимі 24/7.

Аби скористатися ним, у головному меню електронного кабінету в розділі «Заяви, запити для отримання інформації» потрібно вибрати форму заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені (J1302001 — для юридичних осіб або F1302001 — для фізичних осіб). Після заповнення необхідних реквізитів документ необхідно зберегти, підписати та відправити.

Також варто пам’ятати, що повернення помилково та/або надміру сплачених коштів можливе лише впродовж 1095 днів від дати їх сплати й за умови, що в такого платниками немає податкового боргу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області