Чому підприємцеві, який планує водночас провадити незалежну професійну діяльність, необхідно подавати заяву за формою 1-ЄСВ

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому розпочинає незалежну професійну діяльність, то вона подає до контрольного органу за місцем свого постійного проживання заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ з позначкою «Зміни» та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, протягом десяти календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (із змінами та доповненнями) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є, зокрема, фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Взяття на облік в контрольних органах самозайнятих осіб здійснюється відповідно до розділу ІІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року за номером 1162 із змінами та доповненнями.

Згідно з пунктами 1 та 2 розділу ІІІ згаданого порядку взяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється на підставі заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ, яка подається протягом десяти календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності.

У разі зміни даних про платника єдиного внеску до контрольного органу подається заява за формою № 1-ЄСВ з приміткою «Зміни». До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін (пункт 5 розділу ІІІ порядку).

Відповідно до пункту 7 розділу ІІІ порядку якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та провадить незалежну професійну діяльність, вона обліковується в контрольному органі як фізична особа-підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Така ознака встановлюється на підставі поданих до контрольного органу за місцем проживання заяви за формою № 1-ЄСВ з позначкою «Зміни» та копії документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, або відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, або заяви та документів, поданих відповідно до підпункту 4 пункту 6.7 розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами та доповненнями.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області