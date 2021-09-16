Із першого жовтня всі РРО повинні друкувати новий реквізит у фіскальному чеку

Наказ Міністерства фінансів України від 8 червня 2021 року за номером 329 передбачає, що до першого жовтня 2021 року вимоги до форми і змісту розрахункових документів в частині цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої не поширюються на розрахункові документи, які створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО до першого липня 2021 року. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Також до першого жовтня 2021 року РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, за наявності технічних можливостей мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками), аби мати можливість виконувати всі вимоги до форми і змісту розрахункових документів, відповідно до згаданого наказу.

Тому до першого жовтня 2021 року РРО повинні доопрацювати їх виробники (постачальники) для можливості відображати у касових чеках значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.

До речі, цим наказом форму фіскального чеку на товари (послуги) виклали в новій редакції.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області