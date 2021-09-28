Малий бізнес Тернопільщини надає перевагу єдиному податку

На початок вересня цього року на обліку територіальних органів головного управління ДПС у Тернопільській області перебували 36608 приватних підприємців. Причому 35519 суб’єктів господарювання активно здійснюють діяльність.

Майже 83 відсотки приватних підприємців (29540 осіб) обрали спрощену систему оподаткування. Решта 5979 суб’єктів підприємницької діяльності застосовують загальну систему оподаткування.

Серед підприємців-«спрощенців» найпопулярнішою є друга група єдиного податку. Їй надали перевагу трохи більше половини таких суб’єктів малого підприємництва — 13603 особи. Третя група спрощеної системи оподаткування актуальна для 10561 приватного підприємця. Платниками першої групи єдиного податку є 5376 підприємців.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області