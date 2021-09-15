У серпні на Тернопільщині працевлаштували 7012 найманих осіб

Із початку цього року завдяки роз’яснювальній роботі податківців із керівниками 130-ти підприємств Тернопільської області, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, 126 із них виплатили 12,5 мільйона гривень зарплатної заборгованості. Відтак до бюджету надійшло 2,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 3,7 мільйона єдиного внеску.

Підвищення рівня заробітної плати сприяє зростанню надходжень до місцевих бюджетів, оскільки податок на доходи фізичних осіб є одним з основних джерел їх наповнення. Відтак податківці співпрацюють з органами місцевої влади щодо контролю за додержанням законодавства про оплату праці. Необхідну роз’яснювальну роботу провели із 68-ма очільниками підприємств та організацій. Із них 64 підвищили рівень виплати заробітної плати своїм працівникам. Як наслідок, додаткові надходження склали 5,1 мільйона гривень, з яких 2,4 мільйона податку на доходи фізичних осіб та 2,7 мільйона єдиного внеску.

Аналогічна інформаційна робота проводилася із 542-ма суб’єктами господарювання краю. 504 з них підвищили заробітну плату працівникам, а бюджети отримали 9,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 10,7 мільйона єдиного внеску.

Тривале інформування роботодавців про доцільність використання офіційної найманої праці, переваги легального працевлаштування працівників посприяли тому, що в серпні додатково оформлено трудові відносини із 7012-ма нашими краянами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області