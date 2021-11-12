Лише за місяць працевлаштували понад шість тисяч осіб

Головне управління ДПС у Тернопільській області проводить систематичну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг отримання легальної заробітної плати та негативного ставлення до неофіційних трудових відносин. Із початку цього року з керівниками 149-ти підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, провели роз’яснювальну роботу.

Після чого 142 боржники виплатили 19,2 мільйона гривень заборгованої заробітної плати. Відтак до бюджету додатково надійшло 2,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 6,2 мільйона єдиного внеску.

Відомо, що податок на доходи — основний бюджетоформуючий платіж місцевих бюджетів. Тому до контролю за додержанням законодавства про оплату праці залучаються органи місцевого самоврядування. Для цього створюються спільні комісії. З початку року вони провели роз’яснювальну роботу з керівниками 86-ти підприємств. Результатом стало підвищення рівня виплати заробітної плати 82-х із них. Тож додаткові надходження до бюджетів склали 5,3 мільйона гривень, з яких 2,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 2,8 мільйона єдиного внеску.

Окрім того, доцільність належної оплати праці роз’яснено також представникам 656-ти підприємств та організацій області. Відтак 627 із них підвищили рівень виплати заробітної плати. То ж бюджети отримали майже 13 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та 14,5 мільйона єдиного внеску.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності належного оформлення трудових відносин із найманими працівниками в жовтні прийняли на роботу 6216 працівників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області