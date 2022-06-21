Легальне працевлаштування сприяє наповненню місцевих бюджетів

Легальне працевлаштування, виплата офіційної заробітної плати та податкових відрахувань із неї сприяють наповненню бюджетів територіальних громад Тернопільщини. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Адже податок на доходи фізичних осіб є одним із основних бюджетоформуючих платежів у місцевих скарбницях. Отож у напрямку детінізації ринку праці податківці та органи місцевого самоврядування працюють спільно.

Упродовж цього року працівники головного управління ДПС у Тернопільській області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників трьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Відтак одне підприємство виплатило 18,9 тисячі гривень заборгованої зарплати. До скарбниць надійшло 3,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 129,6 тисячі гривень єдиного соціального внеску.

Індивідуальна роз’яснювальна робота із керівниками 27-ми підприємств теж увінчалася успіхом. Адже 24 із них погасили заборгованість щодо виплати заробітної плати на суму майже два мільйони гривень. Бюджети отримали 538,6 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб, а також 753 тисячі єдиного внеску.

Окрім цього, на засіданнях комісій заслухали керівників 34-х підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Тож 32 таких суб’єкти господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати. Додаткові надходження до бюджетів склали 112,1 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 137,1 тисячі єдиного внеску.

Таку ж роз’яснювальну роботу з аналогічних питань провели із 358-ма юридичними особами краю. Відтак 329 із них підвищили рівень виплати заробітної плати. До скарбниць додатково надійшло 5,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та майже п’ять мільйонів гривень єдиного внеску.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області