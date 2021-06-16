Своєчасна виплата заробітної плати забезпечує наповнення місцевих бюджетів

Легальне працевлаштування, виплата офіційної заробітної плати та податкових відрахувань із неї сприяють наповненню бюджетів територіальних громад Тернопільщини. Адже податок з доходів фізичних осіб є одним із основних бюджетоформуючих платежів у місцевих скарбницях.

Отож у напрямку детінізації ринку праці податківці та органи місцевого самоврядування працюють спільно. Упродовж цього року працівники головного управління ДПС у Тернопільській області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників сімох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Відтак шість суб’єктів господарювання виплатили три мільйони 58,6 тисячі гривень заборгованої зарплати. До скарбниць надійшло 549,1 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 335 тисяч гривень єдиного соціального внеску.

Індивідуальна роз’яснювальна робота з керівниками 88-ми підприємств теж увінчалася успіхом. Адже 84 із них погасили заборгованість щодо виплати заробітної плати на суму 11 мільйонів 323,3 тисячі гривень. Відтак бюджети отримали два мільйони 535,3 тисячі гривень податку з доходів фізичних осіб, а також три мільйони 333,7 тисячі гривень єдиного внеску.

Окрім цього, на засіданнях комісій заслухали керівників 49-х підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася в мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Отож 45 таких суб’єктів господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати. Додаткові надходження до бюджетів склали 947,2 тисячі гривень податку з доходів фізичних осіб та один мільйон 156 тисяч гривень єдиного внеску.

Таку ж роз’яснювальну роботу з аналогічних питань провели із 347-ми підприємствами та організаціями краю. Відтак 322 із них підвищили рівень виплати заробітної плати. До скарбниць додатково надійшло п’ять мільйонів 652,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та шість мільйонів 261 тисяча гривень єдиного внеску.

Усвідомивши необхідність законодавчого оформлення трудових відносин із найманими працівниками, у травні роботодавці працевлаштували 5374 осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області