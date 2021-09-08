Вшанували ветерана

Новий навчальний рік юні атлети з Тернопільщини, які займаються вільною боротьбою, відзначили участю у Всеукраїнському турнірі пам’яті майстра спорту Михайла Боровкова. У спортивному клубі «Галицькі леви» сперечалися близько сотні спортсменів двох вікових груп (2008—2010-го та 2012—2013-го років народження), серед яких і шестеро дівчат із Тернополя, Збаража, Вишнівця, Борщева, Хмельницького і Чернівців.

У своїх вагових категоріях перемогли Костянтин Мізюк із Збаража, Вікторія Лемчук та Ілля Марчак із Борщева, Анастасія Козакова із Чернівців, Назар Флінта із Хмельницького, Павло Ільницький із Тернопільської КДЮСШ №1, вихованці ОДЮСШ із літніх видів спорту Костянтин Роговський і Валентин Баран із Теребовлі, Сергій Мусикевич та Олександр Юнь із Тернополя.

Призовими ж місцями своїх наставників з Тернопільської КДЮСШ №1, ОДЮСШ із літніх видів спорту, Збаразької, Борщівської дитячо-юнацьких спортивних шкіл і Вишнівецької ОТГ порадували Мартіна Модна, Олександра Черевата, Владислав Андруник, Мирослава Бородін, Олег Рись, Остап Худо, Віталій Ткач, Назар Кицкай, Назар Комаровський, Олександр Скорохід, Назар Гуска, Максим Грищишин, Юрій Андросович, Володимир Бак, Андрій Маринюк, Денис Галущак та Олександр Сич.

Готували юних борців до стартів наставники спортсменів Валерій Красовський, Іван Лозинський, Олег Жирій, Володимир Перхалюк, Сергій Цимбал, Валерій Рибін, Євген та Петро Королі, Олександр Шафранський, Олег Борисевич, Руслан Антонюк, Ярослав Боднар і Сергій Недокіс.

Під час відкриття змагань відбулася ще одна приємна подія. З нагоди 80-річного ювілею обласна федерація вільної боротьби в особі Сергія Цимбала привітала ветерана спорту, педагога за покликанням, людину, яка присвятила спорту понад півстоліття життя, плекаючи покоління за поколінням, майстра спорту, колишнього тренера Тернопільської КДЮСШ №1 Володимира Степановича Баришева.

Традиційний турнір став одним з етапів підготовки юних борців до чемпіонату України серед молодших юнаків, який відбудеться в листопаді.

В. ШАНДРИГОСЬ.

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