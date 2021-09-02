Виправлення помилок у декларації з транспортного податку після терміну її подання

Згідно з підпунктом 267.6.4 пункту 267.6 статті 267 Податкового кодексу України (ПКУ) платники транспортного податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на перше січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контрольному органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форма податкової декларації з транспортного податку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року за номером 415 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 червня 2017 року за номером 595).

Заголовна частина декларації містить рядок 1 «Тип декларації», яке передбачає наступні форми: «Звітна», «Звітна нова», «Уточнююча».

У полі 01 «Звітна» проставляється відмітка «Х» у разі подання річної декларації. У полі 02 «Звітна нова» проставляється відмітка «Х», якщо в наданій раніше декларації була допущена помилка і вона виправляється шляхом подання нової декларації до настання граничного терміну її подання.

При виправленні самостійно виявлених помилок протягом року після граничного терміну подання декларації або за минулі роки:

у заголовній частині декларації:

у полі 03 «Уточнююча» рядка 1 проставляється відмітка «Х»;

у графі «з урахуванням уточнень з» зазначається номер місяця звітного року (арабськими цифрами) перед місяцем продажу транспортного засобу (або переходу права власності на транспортний засіб).

у табличній частині декларації:

у рядку 1 (рядки з 1.1 по останній) зазначається виправлена (уточнена) інформація;

у рядку 2 вказується нарахована сума податку за всіма транспортними засобами (для колонок 10—14 сума значень рядків 1.1—1.n відповідної колонки; також для колонки 10 сума значень колонок 11—14 рядка 2);

у рядку 3 — нарахована сума податку за всіма транспортними засобами за даними раніше поданої декларації (рядок 2 декларації, що уточнюється);

у рядку 4 — нарахована до збільшення сума податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року (позитивне значення (рядок 2 — рядок 3));

у рядку 5 — нарахована до зменшення сума податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року (позитивне значення (рядок 3 — рядок 2));

рядок 6 заповнюється платником самостійно відповідно до пунктів «а» або «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II ПКУ, якщо заповнено рядок 4 декларації. У рядку 6 зазначається сума штрафу (у гривнях із копійками), що розраховується за формулою: ((колонки 11—14 рядка 4 лише за періоди, за яким на момент подання декларації минув термін сплати) х 3 відсотки або 5 відсотків);

у рядку 7 зазначається сума пені, нарахована платником самостійно на суму недоплати зобов’язання (у гривнях із копійками) відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та другого абзацу пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області