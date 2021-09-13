Які документи зберігаються на місці застосування РРО

Роз’яснення головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 4 розділу III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547 із змінами та доповненнями, суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО) для здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані, зокрема:

— у кінці робочого дня (зміни) створювати у паперовій та/або електронній формі (крім автоматів із продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій (восьмий абзац пункту 4 розділу ІІІ згаданого порядку);

— створювати контрольні стрічки у паперовій та/або електронній формі і забезпечувати їх зберігання на РРО (крім автоматів із продажу товарів (послуг) протягом трьох років (дев’ятий абзац пункту 4 розділу ІІІ порядку);

— створювати в паперовій та/або електронній формі X-звіти, Z-звіти та інші документи, що передбачені документацією на РРО, відповідно до законодавства (тринадцятий абзац пункту 4 розділу ІІІ порядку);

— зберігати на місці проведення розрахунків реєстраційне посвідчення та останню довідку про опломбування РРО або їх копії (п’ятнадцятий абзац пункту 4 розділу ІІІ порядку).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області