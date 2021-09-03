Під час нещодавніх міжнародних змагань у столиці Угорщини Будапешті, які входять до серії World Athletics Continental Tour, знову порадувала відома тернопільська легкоатлетка, майстриня спорту міжнародного класу Наталія Стребкова. Наша землячка фінішувала другою в бігові на 3000 метрів із перешкодами.

Та не завойована позиція передусім привернула увагу прихильників «королеви спорту». Динамівка, яка нині підвищує майстерність в обласній ШВСМ, установила нове особисте досягнення — 9 хвилин 32,05 секунди. Лише п’ятьох секунд не вистачило Наталії для того, аби оновити рекорд чотирнадцятирічної давності Валентини Горпинич — 9 хвилин 27,26 секунди.

Спортсменка, звісно, залишилася задоволеною новим успіхом. На своїй сторінці в соціальній мережі написала: «Важкий сезон тренувань і змагань. Відчувала, що цього року в найкращій своїй фізичній формі в житті. Дякую, Будапешт та World Athletics Continental Tour Bronze meeting, за цей шанс, який вдалось втілити на 90 відсотків. Бо завжди хочеться краще».

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