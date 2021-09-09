Знову поїде на чемпіонат світу

Столичний Палац спорту став наприкінці минулого тижня ареною проведення чемпіонату України з гирьового спорту. Участь у ньому взяли понад три з половиною сотні богатирів, об’єднаних під егідою Союзу гирьового спорту України.

Тернопільським спортсменам цього разу виявилося до снаги двічі піднятися на п’єдестал пошани. Під час баталій дорослих у поштовху за довгим циклом серед атлетів, чия вага не перевищує 95 кілограмів, третє місце виборов підопічний заслуженого тренера України Петра Багрія Роман Баланюк зі Збаража. А в ривку гирі з довільною зміною рук протягом дванадцяти хвилин аналогічного успіху у ваговій категорії понад 95 кілограмів серед ветеранів домігся Віталій Гуголь.

Непогано виступили ще кілька наших земляків. Серед них передусім необхідно відзначити майстра спорту міжнародного класу Василя Середюка з Тернополя. Досвідчений динамівець знову показав найкращий на своєму етапі результат у класичній естафеті і домігся права виступити на чемпіонаті світу в Угорщині, який відбудеться наприкінці жовтня.

Згадаймо і про п’яте місце в своїй ваговій категорії в двоєборстві серед юніорів вихованця Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Дмитра Скакуна, яким опікується заслужений тренер України Зіновій Кульчицький. Атлет потенційно був готовий до того, щоб показати вищий результат. Однак під час виконання поштовху зазнав травми, яка не дозволила продовжити виступ на повну силу.

Також п’ятим серед дорослих, але в поштовху за довгим циклом, у своїй ваговій категорії фінішував Володимир Гуменний зі Збаража, з яким займаються вже згадані Зіновій Кульчицький і Віталій Гуголь.

На фото: на третій сходинці п’єдесталу пошани Роман БАЛАНЮК.

Фото Романа СІПРАВСЬКОГО