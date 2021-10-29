Бізнесмени Тернопільщини обирають спрощену систему оподаткування

У сфері підприємництва на Тернопільщині задіяні 36866 фізичних осіб. Саме стільки приватних підприємців перебували на обліку головного управління ДПС у Тернопільській області на початок жовтня цього року.

При чому 35767 суб’єктів господарювання або 97 відсотків активно здійснюють діяльність.

Більшість представників малого бізнесу обирають спрощену систему оподаткування. Майже 83 відсотки приватних підприємців (29841 особа) є платниками єдиного податку. Решта 5926 суб’єктів підприємницької діяльності застосовують загальну систему оподаткування.

Серед підприємців-«спрощенців» найпопулярнішою є друга група єдиного податку. Їй надали перевагу майже половина таких суб’єктів малого підприємництва — 13685 осіб. Третя група спрощеної системи оподаткування актуальна для 10757-ми приватних підприємців. Платниками першої групи єдиного податку є 5399 підприємців.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області