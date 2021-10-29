Готуються до першості континенту

У столиці Білорусі Мінську відбувся міжнародний турнір з волейболу пам’яті заслуженого тренера сусідньої країни П.В. Ковальова. Серед його учасників були також юнацька і дівоча збірні України, які готуються до чемпіонату Східно-європейської зональної асоціації.

Вісімнадцятирічні наші юнаки стали переможцями. А ось на рік молодші дівчата фінішували другими, поступившись лише господаркам майданчика. У складі останніх виступали і двоє вихованок Тернопільської КДЮСШ з ігрових видів спорту Богдана Грицик і Владислава Губенко. Очолювала ж колектив тренер цього навчального спортивного закладу Людмила Борознова.

Організатори також визначили найкращих гравців у кожній команді. У складі співвітчизниць почесної відзнаки удостоїлася вже згадана Богдана Грицик.

А чемпіонат Східно-європейської зональної асоціації відбудеться в листопаді цього року. Українські волейболістки відправляться до Естонії, де в підгрупі А поміряються силами з господарками, командами Грузії і Росії. Всього ж у турнірі візьме участь вісім команд. Окрім згаданих, ще Литва, Латвія, Білорусь і Польща. Турнір відбудеться з 24 до 29 листопада.

Переможець чемпіонату отримає не лише золоті нагороди, а й путівку до фінальної частини першості континенту.

На фото: Людмила БОРОЗНОВА разом зі своїми підопічними після церемонії нагородження.

Фото навчального спортивного закладу