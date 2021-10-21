Мужніють у боях

Наприкінці минулого тижня в Трускавці на Львівщині відбувся відкритий всеукраїнський юнацький турнір із боксу з нагоди святкування Покрови Пресвятої Богородиці, днів українського козацтва, захисників та захисниць України. Понад три сотні прихильників шкіряної рукавички з усіх областей нашої держави визначили найсильніших у чотирьох вікових групах.

Честь нашого краю захищали спортсмени боксерського клубу «Шкіряна рукавичка», Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та відділення боксу ДЮСШ із греко-римської боротьби. Переможцями в своїх вагових категоріях стали Захар Фірман і Маркіян Собчак. А честі піднятися на третю сходинку п’єдесталу пошани удостоївся Микола Дукельський.

Організатори турніру нагородили Захара Фірмана пам’ятною статуеткою «За найкращу техніку». Готували юних боксерів до змагань Руслан та Анатолій Фірмани.

Тренери і спортсмени висловлюють подяку меценатам Михайлові Будзінському та Анатолієві Хмелярському.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: юні тернопільські боксери разом зі своїм наставником Анатолієм ФІРМАНОМ.

Фото з архіву автора