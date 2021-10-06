Перші успіхи на дорослому ринзі

У Запоріжжі визначилися лауреатки чемпіонату України з боксу серед жінок. Серед тих, хто порадував успіхами, і двоє наших землячок.

У ваговій категорії до 60 кілограмів третє місце завоювала студентка факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Каріна Вовк. А за підсумками баталій атлеток, чия вага не перевищує 81-го кілограма, «срібла» удостоїлася Олеся Крисюк.

Дівчата є вихованками обласних ДЮСШ із літніх видів спорту та школи вищої спортивної майстерності. Як розповів наставник спортсменок Руслан Фірман, у вирішальному бою Олеся Крисюк зустрілася з чемпіонкою Європи, фіналісткою світової першості Кароліною Махно з Черкас. Протягом усіх раундів Олеся впевнено атакувала та робила все для того, аби перемогти. Однак трохи не вистачило впевненості, фарту та, мабуть, досвіду.

Адже до цього виступала лише в юніорських і молодіжних стартах, в яких, звісно, не змагалися учасниці світових та європейських чемпіонатів чи Олімпійських ігор. Тож доросле «срібло», завойоване під час першого всеукраїнського турніру, без сумніву, дуже навіть непоганий результат.

Натомість Каріна Вовк у півфіналі поступилася не менш грізній суперниці з Києва — призерці чемпіонату Європи. Ще одна заслужена відзнака за її успіх — виконання нормативу майстра спорту.

За підсумками чемпіонату України сформовано новий склад національної збірної, до якого потрапили і тернопільські боксерки. Нині ще не з’ясовано, чи відбудеться цього року чемпіонат світу. На початку жовтня наші землячки поїдуть на навчально-тренувальний збір головної команди країни. А в середині місяця візьмуть участь у престижному міжнародному турнірі. Після нього і стане зрозуміло, чи буде чемпіонат світу.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: студентка факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Каріна ВОВК.

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