Перші в році обласні старти

Протягом двох перших жовтневих днів на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича і в технічному ліцеї відбувся осінній чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат трьох вікових груп. Разом із найстаршими (2004—2005 роки народження) свою майстерність продемонстрували ті, кому 14—15 років, а також тринадцятилітні і молодші.

Не можна не зауважити, що в зв’язку з карантинними обмеженнями ці старти стали першими в цьому році обласними змаганнями для юних майстрів «королеви спорту» з одинадцяти команд нашого краю. На щастя, тепла осіння погода посприяла учасникам, щоб продемонструвати високі результати.

Після баталій найстарших відповідальний секретар обласної федерації Леонід Дахновський передусім згадав переможців у бігу на 100 метрів Вероніку Чижевську (13,6 с) і Владислава Мартинюка — 12,0 с. У штовханні ядра відзначився Максим Прокопець — 13 метрів 13 сантиметрів, у метанні списа — Степан Петришин — 50 метрів 20 сантиметрів. А в метанні молота — Ангеліна Кацалап — 40 метрів 37 сантиметрів. Натомість у стрибках у довжину і потрійним не було рівних Маркові Терещуку — відповідно 5 метрів 61 сантиметр і 12 метрів 37 сантиметрів.

У середній віковій групі високі результати продемонстрували Юрій Наконечний, який став найкращим у вирішальних забігах на 100 і 400 метрів — відповідно 11,8 та 56,3 секунди. Порадувала і спринтерка Ольга Крищук — 13,7 секунди. А в секторі для штовхання ядра — Наталя Бучинська (10 метрів) і Максим Лаврик — 14 метрів 07 сантиметрів. У метанні списа найкращою стала Софія Німащук (24 метри 60 сантиметрів), у бігу на 1500 метрів — Ольга Правецька — 5 хвилин 15,2 секунди.

Нарешті, після суперечки наймолодших двічі підіймалася на найвищу сходинку п’єдесталу пошани Ірина Ігнатова. Перевершила всіх суперниць у бігові на 100 метрів (14,3 с) і в стрибках у довжину — 4 метри 49 сантиметрів. Варто також відзначити спринтера Віктора Вацлавіва (13,5 с), Уляну Тихоненко, яка стала переможницею в бігові на 400 метрів — 1 хвилина 07,2 секунди. А на вдвічі довшій дистанції (800 метрів) порадував Арсен Стефанів — 2 хвилини 34,5 секунди.

У стрибках у висоту не було рівних онукові відомого наставника Євгена Кармелюка Матвієві — 150 сантиметрів, у спортивній ходьбі на два кілометри — Софії Ронталюк — 10 хвилин 45,4 секунди.

Залишається побажати всім їм успішних виступів і на всеукраїнських змаганнях.

На фото: Максим ПРОКОПЕЦЬ переміг у штовханні ядра.

Фото Василя БУРМИ