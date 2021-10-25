Тернопільські автовласники сплатили майже 1,6 мільйона гривень транспортного податку

Упродовж січня-вересня цього року власники елітних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини майже 1,6 мільйона гривень транспортного податку. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Територіальні громади додатково отримали 374,7 тисячі гривень цього платежу. Адже сплата перевищила очікувані надходження на 31 відсоток. При цьому підприємства та установи, на балансі яких є дороговартісні авто, перерахували 1,1 мільйона гривень транспортного податку. Приріст до очікуваних надходжень склав 34 відсотки. Отож додаткова сума сплаченого податку склала 268,9 тисячі гривень.

Фізичні особи з початку року сплатили 517,9 тисячі гривень за елітні автомобілі. Приріст цього платежу до очікуваних надходжень склав 105,9 тисячі гривень або 26 відсотків.

Найбільші суми до скарбниць територіальних громад надійшли від платників Тернопільського району — 1,2 мільйона гривень, з яких 851,8 тисячі гривень від тернополян, а також Чортківського району ­— 300,5 тисячі гривень.

Платити транспортний податок потрібно у випадку, якщо з року випуску легкового автомобіля минуло не більше п’яти років (включно) та його вартість перевищує 375 мінімальних зарплат, встановлених законом на перше січня звітного року: у 2021 році — 2250000,0 гривень. Ставка податку — 25000 гривень за кожен легковий автомобіль.

Сплачується податок за місцем реєстрації платника податку, вказаним у реєстраційних документах на автомобіль, та зараховується до місцевих бюджетів.

У 2021-му році транспортний податок сплачується за 2021 рік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області