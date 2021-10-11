Тернопільські бізнесмени перерахували до держбюджету майже півтора мільярда гривень ПДВ

Упродовж січня–вересня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до Державного бюджету України майже 1,5 мільярда гривень податку на додану вартість. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Сергій Бабій.

Посадовець зазначив, що порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження збільшилися на 422 мільйони гривень або на 39 відсотків, перевищивши очікувані на 68 мільйонів гривень або на п’ять відсотків.

«Середньомісячна сплата цього платежу цього року впродовж трьох кварталів складає 166 мільйонів гривень. Порівняно з січнем-вереснем 2020 року — плюс 46,9 мільйона гривень», — деталізував він.

До речі, виконання індикативного показника щодо надходження до державного бюджету податку на додану вартість на вересень 2021 року Тернопільщиною становить 126,8 відсотка. При прогнозному показнику 142,9 мільйона гривень фактичні надходження до бюджету з податку на додану вартість складають 181,1 мільйона грн, тобто плюс склав 38,3 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області