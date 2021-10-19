Тернопільський бізнес отримав 522 мільйони гривень відшкодованого ПДВ

Із початку року суб’єктам підприємницької діяльності — юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами 522 мільйони гривень податку на додану вартість, що на 118 мільйонів більше, ніж торік. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

«Варто зауважити, що переважну частину заявлених сум ПДВ платники отримують за результатами камеральних перевірок. За рахунок ефективної роботи Електронного реєстру відшкодування ПДВ повернення цього податку відбувається своєчасно. Адже такий сервіс функціонує у відкритому режимі та демонструє громадськості, що процес адміністрування та відшкодування податку на додану вартість є автоматичним, прозорим та виключає будь-які можливості маніпулювання з відшкодуванням платежу», — пояснив посадовець. Відтак, якщо підприємство не маніпулює з показниками податкової звітності та не застосовує ризикових операцій, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів, то отримує бюджетне відшкодування у строки, визначені нормативно-правовими актами.

За результатами проведених перевірок податковими органами області цього року упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 14 мільйонів гривень.

Загалом у січні-вересні цього року про відшкодування податку на додану вартість повідомив 136 суб’єктів господарювання краю. Заявлена платниками до повернення сума склала 531 мільйон гривень.

На початок жовтня цього року загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 74 мільйони гривень, оскільки 58 мільйонів перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 мільйоні — у судовому та адміністративному розгляді.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області