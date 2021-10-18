Тернопільський бізнес віддав 28,4 мільйона гривень податкового боргу

Упродовж січня-вересня 2021 року 401 юридична особа, яка допустила податковий борг на початок року, скоротила його на 28,4 мільйона гривень. Зокрема, 289 суб’єктів господарювання сплатили 18,2 мільйона гривень податкової заборгованості.

За рахунок погашення податкового боргу у трьох кварталах цього року до зведеного бюджету надійшло 35,1 мільйона гривень, що на 9,2 мільйона більше, ніж торік. При цьому державна скарбниця отримала 17,7 мільйона гривень або на 2,3 мільйона більше, ніж торік у січні-вересні.

Таких результатів вдалося досягти завдяки комплексному плану дій задля скорочення податкового боргу. Зокрема, у січні-вересні цього року фахівці податкової служби області подали до суду 128 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 30,3 мільйона гривень. Органи правосуддя задовольнили 80 таких звернень на суму 30,2 мільйона гривень. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 245 позовів на суму податкового боргу 38,4 мільйона гривень.

Від реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету надійшло 379,4 тисячі гривень. Зокрема, держбюджет отримав 260,9 тисячі гривень, а місцеві бюджети — 118,5 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області