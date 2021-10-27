Усі з нагородами світової першості

Найближчої неділі, в останній жовтневий день, у столиці Литви Вільнюсі завершується чемпіонат світу із жиму штанги лежачи, який розпочався ще минулої п’ятниці. За право стати найсильнішою на планеті державою в складі своїх збірних сперечаються понад сім сотень атлетів.

Честь збірної України на світовому форумі захищали аж п’ятеро вихованців Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та спортивного клубу «Олімп». Тож, звісно, не може не радувати та обставина, що всі вже повернулися додому з нагородами.

Чарівні тернополянки поклали до скарбниці команди три бронзові медалі. У турнірі юніорок, чия вага не перевищує 57 кілограмів, успіху домоглася випускниця Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського Альона Канюка. А під час баталій жінок відзначилися студентка факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Марія Полянська (вагова категорія до 47-ми кілограмів) і випускниця факультету іноземних мов цього ж вишу Мар’яна Коляденко, яка гідно витримала конкуренцію з боку суперниць, чия вага теж не перевищувала 57 кілограмів.

Не підвели також і юнаки, які дебютували на міжнародних стартах. Відразу двоє з них стали срібними призерами світової першості. Мова про студента Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Вадима Музику (до 59-ти кілограмів), та ще одного студента факультету фізичного виховання педагогічного Ігоря Грошка, який змагався у ваговій категорії до 83-х кілограмів.

Готували спортсменів до змагань Ігор та Анастасія Лисі та Андрій Злочовський. Тернопільська федерація пауерліфтингу висловлює подяку за підтримку і чудову організацію поїздки на чемпіонат світу Національній федерації пауерліфтингу України на чолі з президентом Сіражутдіном Базаєвим та генеральною секретаркою Тетяною Мельник, старшому тренерові збірної України Віктору Налєйкіну. Також велика подяка за підтримку начальникові управління молоді, спорту та іміджевих проєктів облдержадміністрації Андрієву Човгану, начальникові відділу фізичної культури та спорту Миколі Бурому, директорові ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександрові Куриляку, ректорам трьох національних університетів: педагогічного — Богданові Буяку, технічного — Петрові Яснію, медичного — Михайлові Корді.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: Ігор ГРОШКО перед виходом на поміст

Фото з архіву автора