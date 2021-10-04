Внесок Тернопільщини до зведеного бюджету

Упродовж січня-вересня цього року зведений бюджет України отримав від платників Тернопільщини 7,3 мільярда гривень податків та зборів. «Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст склав 1,7 мільярда або 30 відсотків», — деталізував виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Сергій Бабій.

«До державної скарбниці від наших краян надійшло 3,2 мільярда гривень, тоді як у січні-вересні 2020 року — 2,4 мільярда гривень платежів. Відтак цього року надходження збільшилися на 885,6 мільйона гривень або на 38 відсотків», — розповів посадовець.

За словами виконувача обов’язків очільника податкової служби Тернопільщини, традиційно серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок на додану вартість, податок на прибуток, а також акцизний податок. «Зокрема, суб’єкти господарювання краю сплатили 1,5 мільярда гривень податку на додану вартість,472,3 мільйона гривень податку на прибуток та 22 мільйони гривень акцизного податку», — конкретизував Сергій Бабій.

Доходи місцевих бюджетів у січні-вересні 2021 року склали 4,1 мільярда гривень. «Це на 24 відсотки або 790,8 мільйона гривень більше, аніж у трьох торішніх кварталах», — зазначив він.

«Сподіваюся, що суб’єкти господарювання нашого краю й надалі відповідально ставитимуться до сплати податків та дбатимуть про розвиток і добробут рідної Тернопільщини зокрема та країни загалом», — підсумував податківець.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області