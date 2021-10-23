Визначення податку на нерухомість за наявності елітного житла

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Підпунктом 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 квадратних метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 квадратних метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 квадратних метрів.

Водночас згідно з підпунктом 266.4.3 пункту 266.4 статті 266 ПКУ встановлено, що пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, передбачені, підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 ПКУ, для фізичних осіб не застосовуються до об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 ПКУ.

Окрім того, згідно з підпунктом 266.7.1 прим.1 пункту 266.7 статті 266 ПКУ за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи — платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних м (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 ПКУ, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

За наявності у власності фізичної особи — платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, декількох об’єктів житлової нерухомості різних типів, загальна площа одного з яких перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі (300 квадратних метрів (60 квадратних метрів х 5) — для квартири; 600 квадратних метрів (120 квадратних м х 5) — для будинка), а сумарна загальна площа всіх об’єктів не перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі (900 квадратних метрів (180 квадратних метрів х 5)), розрахунок суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється наступним чином:

1. розраховуємо сумарну загальну площу всіх об’єктів нерухомості;

2. застосовуємо пільгу та визначаємо площу перевищення пільгової:

(сумарна загальна площа) — (180 квадратних м);

3. визначаємо питому вагу по окремому об’єкту:

(загальна площа окремого об’єкта)/(сумарна загальна площа всіх об’єктів);

4. визначаємо суму податку по окремому об’єкту:

(площа, що перевищує пільгову площу) х (ставка податку по об’єкту);

5. розподіляємо суму податку по окремому об’єкту пропорційно до питомої ваги сумарної загальної площі всіх об’єктів нерухомості:

1) для об’єкта, загальна площа якого перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі:

((сума податку по об’єкту) х (питома вага об’єкта) + 25000 грн), — у разі, якщо фізична особа є власником нерухомого майна протягом року,

((сума податку по об’єкту) х (питома вага об’єкта))/12 місяців х (кількість місяців володіння об’єктом житлової нерухомості) + ((25000 грн/12 місяців х (кількість місяців володіння об’єктом житлової нерухомості)), — у разі, якщо фізична особа є власником нерухомого майна протягом декількох місяців;

2) для інших об’єктів (за умови не перевищення загальної площі або частки такого об’єкта розміру, визначеного підпунктом 266.7.1 прим.1 пункту 266.7 статті 266 ПКУ):

(сума податку окремого об’єкта) х (питома вага об’єкта), — у разі, якщо фізична особа є власником нерухомого майна протягом року,

((сума податку окремого об’єкта) х (питома вага об’єкта))/12 (місяців) х (кількість місяців володіння об’єктом житлової нерухомості, — у разі, якщо фізична особа є власником нерухомого майна протягом декількох місяців.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області