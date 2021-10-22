Збараж порадував всеукраїнським турніром

У спортивному комплексі Збаразької ДЮСШ визначилися лауреати відкритого кубка Асоціації гирьового спорту України. Цікава деталь — голова правління громадської спортивної організації, наш земляк, а нині мешканець Ужгорода, уславлений гирьовик Андрій Яремус навіть більш ніж через два десятиліття відразу ж упізнав автора цих рядків, який одним із перших висвітлював у пресі його здобутки.

Спогади, без сумніву, річ приємна. Особливо з огляду на те, що вже перед початком звітних змагань не важко було здогадатися — організатори доклали максимум зусиль для того, аби турнір відбувся на найвищому рівні. На помостах свою майстерність продемонструвала понад сотня богатирів із дванадцяти збірних областей нашої держави. І серед них уже згаданий Андрій Яремус, який передусім власним прикладом засвідчив — є ще порох у порохівницях. Упевнено переміг у класичному двоєборстві решту атлетів, чия вага не перевищує 95-ти кілограмів.

Не підвели організаторів і господарі стартів, постаравшись усе зробити для комфортного перебування в старовинному Збаражі спортсменів із різних куточків України — від крайнього Сходу до Заходу.

Це, так би мовити, загальні враження. Що ж стосується спортивного аспекту, то і тут тернопільські силачі, очолювані заслуженими тренерами України, майстрами спорту міжнародного класу Петром Багрієм і Зіновієм Кульчицьким з обласного центру, а також ще одним збаражцем Віталієм Гуголем, виявилися на висоті. Їхні підопічні не один і навіть не десяток разів піднімалися на п’єдестал пошани. А понад два десятки! Аби отримати відзнаки за перемогу чи призові місця після баталій дорослих, юніорів і ветеранів у двоєборстві, вправі за довгим циклом, ривку з довільною зміною рук протягом дванадцяти хвилин, командній естафеті і, звісно, в ривку серед жінок і дівчат.

Серед тих, хто запам’ятався найбільше, насамперед згадаю того ж таки Петра Багрія. А також таких відомих майстрів, як Василь Середюк, Роман Баланюк, Роман Сіправський, Вадим Карлатян, Руслан Бойко, Володимир Гуменний, Богдан Тольпа, знову ж таки Віталій Гуголь, Анастасія Гераус, нарешті син Зіновія Кульчицького Сергій. Зауважили, що не назвав населених пунктів, в яких вони мешкають. Адже богатирі з обласного центру, Збаража, Бучача під час всеукраїнського турніру спільно боролися за честь нашого краю.

Залишається хіба додати, що в командній суперечці збірна Тернопільщини фінішувала третьою, поступившись лише спортсменам із Хмельницької і Донецької областей.

На фото: під час змагань. На передньому плані — поштовх виконує Василь СЕРЕДЮК.

Фото із соціальних мереж