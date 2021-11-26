Бізнесмени обирають спрощену систему оподаткування

Станом на початок листопада 2021 року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебувала 37001 фізична особа-підприємець. Понад 97 відсотків із них (35879 платників) здійснюють діяльність та сплачують податкові платежі.

Причому, 84 відсотки з останніх (29981 підприємець) застосовують спрощену систему оподаткування. На загальній системі оподаткування провадять діяльність 5898 осіб, що складає 16 відсотків.

Більшість бізнесменів, які обрали єдиний податок, надали перевагу другій групі спрощеної системи оподаткування. Їх налічується 13702 особи. Третю групу обрали 10886 підприємців-спрощенців. Першу групу єдиного податку застосовують 5380 осіб, а 13 підприємців — четверту.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області