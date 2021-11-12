Грант від нерезидента не включають до доходу

Відповідно до підпункту 1 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України (ПКУ) доходом платника єдиного податку фізичної особи-підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Пунктом 292.9 статті 292 ПКУ встановлено, що доходи фізичної особи — платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV ПКУ «Податок на доходи фізичних осіб».

Підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що господарська діяльність — це діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Таким чином, оскільки, отримання фізичною особою-підприємцем — платником єдиного податку доходу у вигляді гранту від нерезидента не передбачає виробництво (виготовлення) та/або реалізацію товарів, виконання робіт, надання послуг таким підприємцем на користь нерезидента, а також зазначений дохід не включається до складу доходу фізичної особи-підприємця — платника єдиного податку, то з метою оподаткування сума такого доходу оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку — фізичних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області