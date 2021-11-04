І наші земляки серед тріумфаторів

Майже весь минулий тиждень у столиці Литви Вільнюсі тривали баталії ювілейного тридцятого чемпіонату Європи з армрестлінгу, а також 23-го аналогічного європейського форуму з пара-армрестлінгу. За нагороди сперечалися збірні 22-х країн, серед яких були і 120 українських рукоборців.

Саме нашим співвітчизникам виявилося до снаги завоювати рекордні 156 медалей (63 золотих, 66 срібних, 27 бронзових) і стати найкращою командою на Старому континенті. Причому дев’ять нагород поклали до скарбнички збірної атлети з Кременця, які захищали честь спортивного клубу Pushkar Team.

У турнірі дорослих знову заявили про себе на повний голос двоє найбільш відомих вихованців легендарного Андрія Пушкаря. У ваговій категорії до 100 кілограмів Ігор Пасєка завоював друге місце на ліву руку і третє — на праву. А в наступній (до 110 кг) Вадим Стецюк удостоєний «бронзи» на ліву руку. А на праву фінішував відразу за призерами.

Не підвів і Максим Поліщук, який змагався у турнірі молодих атлетів віком до 22-х років, чия вага не перевищує 80 кілограмів. Йому не було рівних як у суперечці на ліву, так і на праву руку. У ваговій же категорії до 60 кілограмів відзначився Святослав Бочков — друге місце на ліву руку і третє — на праву.

Нарешті, змагання юніорів та юніорок віком до дев’ятнадцяти років стали тріумфальними для Олени Савелюк. Дівчина удостоїлася звання дворазової переможниці у ваговій категорії до 50 кілограмів. Не можна не відзначити і Владислава Білика, який став четвертим на праву руку в суперечці атлетів, чия вага не перевищує 60 кілограмів.

Після повернення додому наші земляки відразу ж розпочали підготовку до ще більш відповідальних міжнародних стартів. Уже за місяць у столиці Румунії Бухаресті розпочнеться чемпіонат світу.

На фото: збірна України після завершення тріумфального виступу на чемпіонаті Європи.

Фото із соціальних мереж