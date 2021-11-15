…Із зазначенням відповідного коду виду сплати

Попри те, що у жовтні цього року борг фізичних осіб з податку на нерухоме майно зменшився на 1,6 мільйона гривень, у головному управлінні ДПС у Тернопільській області зазначають, що в окремих платників податків ще залишається податковий борг. Тому платникам варто дотримуватися вимог при заповненні банківських документів на переказ при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску в частині стягнення податкового боргу з обов’язковим зазначенням кодів сплати.

Скажімо при сплаті податкового боргу необхідно зазначати відповідний код виду сплати:

140 — сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу/заборгованості з єдиного внеску.

Окрім того, щоб уникнути можливих помилок при сплаті платежів, необхідно дотримуватись вимог Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666.

Зокрема, при заповненні документів на переказ з метою сплати податкового боргу необхідно зазначати:

1 — службовий код «*»;

2 — код виду сплати;

3 — податковий номер платника податків;

4 — роз’яснювальна інформація про призначення платежу.

Приклад заповнення реквізиту «Призначення платежу» у разі сплати коштів у рахунок погашення податкового боргу з податку на нерухоме майно можете знайти на субсайті ГУ ДПС у Тернопільській області.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області