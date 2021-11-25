Коригування акцизної накладної після повернення покупцем пального чи спирту етилового

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року за номером 729. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до розділів IV та V згаданого порядку якщо після реалізації пального та/або спирту етилового відбувається повернення частини чи всього обсягу пального/спирту етилового особі, що реалізує пальне/спирт етиловий, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної форми «П» та/або форми «С», показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН).

Такий розрахунок коригування має бути зареєстрованим в ЄРАН після реєстрації акцизної накладної, показники якої коригуються, та у межах 1095 днів з дати здійснення операції з реалізації пального, яка відбулася починаючи з 1 липня 2019 року.

Коригуються лише показники складених акцизних накладних, зареєстрованих в ЄРАН відповідно до статті 231 Податкового кодексу України.

Розрахунок коригування складає платник податку (філія чи структурний підрозділ платника податку), який реалізує пальне/спирт етиловий та склав акцизну накладну, показники якої коригуються.

Складання розрахунків коригування здійснюється у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються, крім розрахунків коригування, складених до акцизної накладної на операцію з реалізації пального/спирту етилового, яка не відбулася (у тому числі через зазначення помилкових реквізитів отримувача пального/спирту етилового — платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку), або акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне/спирт етиловий), другий примірник якої не зареєстрований отримувачем пального в ЄРАН.

Усі розрахунки коригування, складені платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку) до акцизних накладних, підлягають реєстрації в ЄРАН.

Складені в одному примірнику розрахунки коригування реєструються в ЄРАН особою, що реалізує пальне/спирт етиловий, незалежно від того, чи передбачається зміна обсягів реалізованого пального/спирту етилового.

Відповідно до пункту 8 розділу IV та розділу V порядку за номером 729 якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого пального/спирту етилового або якщо коригування показників не змінює обсягу реалізованого пального/спирту етилового, примірники розрахунку коригування реєструються в ЄРАН в порядку, передбаченому для акцизних накладних:

перший примірник — особою, що реалізує пальне/спирт етиловий;

другий примірник — особою-отримувачем пального/спирту етилового (після отримання від особи, що реалізує пальне/спирт етиловий, першого примірника розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРАН).

Згідно пунктом 9 розділу IV та розд. V порядку за номером 729 якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального/спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній, перший та другий примірники якої зареєстровано в ЄРАН:

платник направляє особі — отримувачу пального/спирту етилового перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної;

особа — отримувач пального/спирту етилового реєструє в ЄРАН перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної.

Особа, що реалізує пальне/спирт етиловий, має право зменшити обсяг реалізованого пального/спирту етилового у податковій декларації за розрахунком коригування після реєстрації усіх примірників такого розрахунку коригування в ЄРАН отримувачем пального/спирту етилового.

Коригування помилково зазначених реквізитів особи — отримувача пального/спирту етилового — платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку) або акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне/спирт етиловий в акцизній накладній, складеній у двох примірниках, може здійснюватися лише після реєстрації в ЄРАН другого примірника акцизної накладної, в якій зазначено помилкові дані, зазначеного у цій акцизній накладній отримувачем пального/спирту етилового.

Якщо в ЄРАН зареєстровано тільки перший примірник акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації пального/спирту етилового, яка не відбулася (у тому числі через зазначення помилкових реквізитів отримувача пального/спирту етилового — платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку), або помилкових реквізитів акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне/спирт етиловий), платник складає розрахунок коригування у одному примірнику, та реєструє такий розрахунок коригування в ЄРАН.

Особа, що реалізує пальне/спирт етиловий, має право зменшити обсяг реалізованого пального/спирту етилового у податковій декларації за таким розрахунком коригування після його реєстрації в ЄРАН.

Порядок заповнення розрахунку коригування визначений пунктами 11—19 розділу IV та розділу V порядку за номером 729.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області