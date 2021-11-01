Реалізація пального в тарі чи в балонах — не підстава для відмови у реєстрації акцизної накладної за відсутності резервуарів

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Підпунктом 230.1.2 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України встановлено що платники податку — розпорядники акцизних складів зобов’язані зареєструвати:

— усі розташовані на акцизних складах резервуари, введені в експлуатацію, витратоміри-лічильники та рівнеміри-лічильники у розрізі акцизних складів — в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі;

— усі акцизні склади — в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Забороняється здійснення реалізації пального без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників, рівнемірів-лічильників та резервуарів, без реєстрації акцизного складу.

Не обладнуються витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками акцизні склади, на яких здійснюються виключно зберігання та реалізація пального, що отримується та реалізується виключно у споживчій тарі без зміни розфасовки, а також скрапленого газу природного, бензолу, метанолу.

Відповідно до форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року за номером 729 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового» при реєстрації акцизного складу, на якому здійснюється виключно зберігання та реалізація пального, що отримується та реалізується виключно у тарі виробника без зміни розфасування, а також скрапленого газу природного, бензолу, метанолу, які не обладнуються витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками у графі «Ознака виду акцизного складу» розділу 5 «Відомості про акцизні склади» заяви зазначається ознака акцизного складу «2».

Отже, якщо пальне отримується і реалізується у тарі, балонах, упаковці відсутність зареєстрованих резервуарів не є підставою для відмови в реєстрації акцизної накладної. При цьому реєстрацію акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних при реалізації пального з акцизного складу, на якому пальне зберігається в тарі, балонах, упаковці та відсутні резервуари, введені в експлуатацію, можуть здійснювати суб’єкти господарювання, які зареєстрували акцизний склад з ознакою «2».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області