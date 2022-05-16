Застосування 5-відсоткового акцизу з роздрібного продажу тютюнових виробів

ДПС України листом від 12 травня 2022 року за номером 3897/7/99-00-09-03-02-07 надала рекомендації щодо практичного застосування окремих норм законодавства в частині справляння сплати за 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із 30 квітня цього року набрав чинності Закон України від 21 квітня 2022 року за номером 2218-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», згідно з пунктом 3 розділу ІІ Прикінцевих положень якого змінено дату введення в дію змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження в дію порядку зарахування до місцевих бюджетів 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який сплачується їх імпортерами й виробниками, — перенесено на перше травня 2022 року, замість першого січня 2023 року.

Із внесенням змін до Бюджетного кодексу України з першого травня цього року набувають чинності норми Закону України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» щодо перенесення на виробників та імпортерів обов’язку сплачувати п’ять відсотків акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання (СГ) роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, який на сьогодні сплачується СГ роздрібної торгівлі.

Водночас СГ роздрібної торгівлі до кінця 2022 року залишаються у порядку та на умовах, що діяли до першого квітня 2022 року, платниками 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених до першого квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до першого квітня 2022 року (пункт 40 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПКУ)).

З метою запобігання подвійної сплати виробниками та СГ роздрібної торгівлі 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну платникам податків із першого травня 2022 року доцільно забезпечити ведення окремого обліку тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну залежно від дати їх виробництва, а саме:

1) виробникам та/або імпортерам, СГ оптової торгівлі – разом із даними щодо кількості та вартості продукції, реалізованої починаючи з 01 травня 2022 року, у первинних супровідних документах (товарно-транспортні накладні та інші) необхідно також зазначати дату її виробництва (або відмітку щодо вироблення продукції до або після 01 квітня 2022 року) та максимальну роздрібну ціну;

2) СГ роздрібної торгівлі забезпечити:

окреме відображення в бухгалтерському обліку та обліку у місці торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених до та після першого квітня 2022 року;

відображення в розрахункових документах (чеках РРО/програмних РРО) обов’язкових реквізитів відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13, зокрема:

для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), — окремим рядком літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку (рядок 22). У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення.

При цьому при здійсненні роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, виробленими до першого квітня 2022 року, з першого травня 2022 року СГ повинні надалі забезпечувати відображення в розрахунковому документі такого обов’язкового реквізиту як «Акцизний податок» (окремим рядком літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами).

Водночас СГ, що здійснює роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, виробленими після першого квітня 2022 року, а також рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, з першого травня 2022 року у розрахунковому документі (рядок 22) не відображає такий реквізит як «Акцизний податок» по таких товарах.

При проведенні фактичних перевірок слід враховувати положення пункту 221.3 статті 221 ПКУ, згідно з яким за наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів одного найменування, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими ніж ті, що зазначені на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках, збільшеними на суму акцизного податку з реалізованих СГ роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну.

Згідно з частиною другої статті 17 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» до СГ (у тому числі іноземних СГ, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, збільшеними на суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу тютюнових виробів.

Із першого липня 2022 року набирають чинності зміни, передбачені Законом України від 2 грудня 2019 року за номером 1019-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження обігу підакцизних товарів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та посилення контролю за продажем таких товарів», щодо віднесення тютюновмісних виробів для електронного нагрівання (ТВЕН) до тютюнових виробів, відповідно розповсюдиться відповідальність за недотримання розміру максимальних роздрібних цін на такі товари.

Слід звернути увагу на те, що на сьогодні на розгляді у Верховній Раді України знаходиться ряд проєктів законів, зокрема за реєстраційними номерами 7311 від 24 квітня 2022 року, 7311-д від першого травня 2022 року, якими передбачено, що з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, які вироблені до першого травня 2022 року замість діючої норми — до першого квітня 2022 року, акцизний податок з роздрібного продажу сплачується СГ роздрібної торгівлі.

Отже, у разі прийняття одного з проєктів закону СГ роздрібної торгівлі залишатимуться платниками 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених до першого травня 2022 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області