Майбутні олімпійці серед нас

Наприкінці минулого тижня у Ворохті Івано-Франківської області всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» визначило лауреатів своїх традиційних змагань під девізом «Хто ти, майбутній олімпійцю?» з дзюдо серед юнаків і дівчат 2006—2007 років народження. Силами помірялася понад сотня юних прихильників цього виду єдиноборств із десяти областей нашої держави.

Серед них і шестеро вихованців Тернопільської ОДЮСШ, які займаються під керівництвом тренера Віталія Гнатишина. Двом із них виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани. Під час баталій атлетів, чия вага не перевищує 73 кілограми, друге місце завоював Ілля Тукало, а «бронзи» удостоївся Артем Маківка. У командному ж заліку кращими стали дзюдоїсти з Донеччини. Другими фінішували львів’яни, третьою — збірна Запорізької області.

Тернопільська територіальна організація ВФСТ «Колос» щиро дякує нашим спортсменам і тренеру Віталієві Гнатишину за хороший виступ та співпрацю з товариством. Щира подяка також директору ОДЮСШ Василеві Куземчаку, голові обласної федерації Романові Циквасу і фахівцю місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Іванні Попадюк.

На фото: тернопільські дзюдоїсти після завершення змагань.

Фото В. ГНАТИШИНА