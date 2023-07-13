Добрі традиції вишу

Нещодавно в столиці Естонії Таллінні визначилися лауреати Кубка Європи з дзюдо серед дорослих. Одним із тріумфаторів турніру став студент Західноукраїнського національного університету Михайло Свідрак.

Нашому земляку не було рівних у ваговій категорії до 81 кілограма. Дізнавшись про це, прихильники цього виду єдиноборств зі стажем, без сумніву, не могли не згадати про славні традиції цього вишу саме в дзюдо.

Адже майже два десятиліття тому (2004 рік) усіх вельми потішила звістка про завоювання срібної медалі на XXVIII літніх Олімпійських іграх в Афінах тоді студентом факультету банківського бізнесу Романом Гонтюком. Теж, до речі, у ваговій категорії до 81 кілограма. А через чотири роки в Пекіні Роман Гонтюк став дворазовим призером олімпіад, завоювавши «бронзу» наступних, XXIX літніх Олімпійських ігор 2008 року.

Що ж стосується першого завойованого 22-річним студентом Західноукраїнського національного університету Михайлом Свідраком «золота» на турнірах «European open», то Михайло разом зі ще одним співвітчизником Сергієм Крівчачем для початку здобули по дві впевнені перемоги. У півфіналі ж Свідрак переміг італійця Леонардо Касаглію.

Нарешті, у вирішальній сутичці з уже згаданим Сергієм Крівчачем переможця в основний час так і не було виявлено. А в додатковий Михайло Свідрак поставив переможну для себе на цьому турнірі крапку красивим іппоном.

Тож славні традиції вишу в дзюдо, погодьтеся, продовжуються. Перемога Михайла Свідрака на кубку Старого континенту наочно ілюструє той факт, що в Західноукраїнському національному університеті ще один атлет прагне домогтися найвищих спортивних вершин.

На фото: переможець Кубка Європи з дзюдо Михайло СВІДРАК.

Фото із соціальних мереж